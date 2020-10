The Falconeer presenta le fazioni di gioco con un trailer ultrawide

Una cosa c’è da dire: se non altro, il colpo d’occhio di The Falconeer, che ci porta a solcare infiniti mari sul dorso di un enorme rapace, è davvero notevole. E a dimostrarlo ancora una volta arriva l’ultimo trailer rilasciato da Wired Productions, che presenta le due fazioni di gioco in formato ultrawide, con tanto di efficace voce narrativa.

Hmm, sembra che le cose siano piuttosto inquiete nel Grande Ursee, eh? Ma d’altronde se tutto fosse tranquillo e pacifico non ci sarebbe bisogno di noi che andiamo in giro a bordo del nostro enorme falco a risolvere i problemi della gente – problemi che spesso e volentieri richiedono una discreta dose di abilità bellica. The Falconeer arriverà su PC, Xbox Series X e Series S il 10 novembre; se intanto siete curiosi di sapere come se la cava, potete fare una salto a leggere la nostra anteprima.