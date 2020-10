Hyper Scape: Ubisoft non soddisfatta, rimedierà con la Season 2

Quella dei battle royale non è mai una vita facile: è dura restare a galla ed è ancora più dura mantenere l’interesse dei giocatori. Ubisoft ne è evidentemente consapevole, visto che nell’ultimo aggiornamento rilasciato sul blog di Hyper Scape ha chiarito di non essere del tutto soddisfatta: “anche se il lancio di luglio e l’open beta su PC hanno avuto successo, non siamo stati in grado di soddisfare le alte aspettative che ci eravamo imposti con l’arrivo su console, in agosto. Sappiamo anche che non abbiamo realizzato del tutto le aspettative dei nostri giocatori, e quindi dobbiamo intervenire. C’è del lavoro da fare per riuscirci, ma il nostro team è pronto alla sfida.” Primo passo di questo nuovo approccio al gioco sarà il lancio della Season 2, intitolata The Aftermath.



Oltre a molti nuovi gingilli con cui giocare, una nuova mappa e nuove modalità, questo aggiornamento sarà introdotto un sistema di ranking. In maniera simile a quanto succede in altri giochi, ogni partita nella modalità Crown Rush ci assegnerà (o toglierà) punti, e a seconda di quanti ne avremo verremo piazzati all’interno di diverse leghe. Saranno inoltre introdotte ricompense giornaliere per il login – un metodo diffuso per invogliare i giocatori a tornare ogni giorno sul proprio titolo, e che a quanto pare anche Ubisoft ha deciso di adottare.

I piani della software house francere per Hyper Scape non si fermano qui. Nel post sopra citato, infatti, Ubisoft ha chiarito quali sono gli aspetti del gioco che vuole aggiustare nel corso della Season 2, basandosi sul feedback dei giocatori:

Migliorare l’accessibilità per i novizi senza andare a intaccare lo skill ceiling del gioco. In particolare, Ubisoft ritiene sia troppo difficile per i giocatori inesperti tenere sotto tiro e danneggiare i giocatori in movimento, sopratutto su console;

per i novizi senza andare a intaccare lo skill ceiling del gioco. In particolare, Ubisoft ritiene sia troppo difficile per i giocatori inesperti tenere sotto tiro e danneggiare i giocatori in movimento, sopratutto su console; Aumentare le modalità di addestramento , così da aiutare i nuovi giocatori a fare pratica;

, così da aiutare i nuovi giocatori a fare pratica; Aggiungere nuove modalità diverse dalla più competitiva Crown Rush, come ad esempio alcune più simili ai classici deathmatch;

diverse dalla più competitiva Crown Rush, come ad esempio alcune più simili ai classici deathmatch; Rendere più facile tenere traccia del proprio miglioramento tramite sistemi di ranking, introdotti con la Season 2 e che verranno migliorati nel tempo;

tramite sistemi di ranking, introdotti con la Season 2 e che verranno migliorati nel tempo; Implementare prima di quanto era stato precedentemente previsto la funzionalità cross play.

Hyper Space è disponibile gratuitamente per PC, PlayStation 4 e Xbox One.