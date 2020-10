Remothered: Broken Porcelain, il nuovo trailer fa il punto della situazione

Come i più attenti di voi ben sapranno, Remothered: Broken Porcelain non è il primo titolo della serie. Quest’ultimo è infatti collegato al precedente titolo di Stormind Games, e cioè Remothered: Tormented Fathers. Per permettere anche a chi non l’ha giocato di godersi Broken Porcelain senza perdersi nessun dettaglio della storia, lo sviluppatore ha pubblicato un video di qualche minuto che riassume gli eventi del primo capitolo, per poi ricollegarsi alle vicende dell’Ashmann Inn e della povera Jennifer. Consigliamo di guardarlo anche se avete già giocato il primo: si sa mai che vi siate persi qualcosa, fra un urlo terrorizzato e l’altro!

Avete tutto chiaro in mente? Ottimo, perché non ci vorrà molto prima del lancio di Remothered: Broken Porcelain, che è stato di recente anticipato al 13 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E vi ricordiamo che se volete sapere di più sul gioco di Dariil Arts e Stormind Games, la nostra anteprima è lì che vi aspetta.