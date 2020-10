Silent Hill 4: The Room arriva su GOG.com

Dovremmo far scrivere più spesso al buon Daniele articoli come questo, visto che ogni volta che lo fa il gioco in questione poi arriva nel giro di poche ore. Oggi si tratta di Silent Hill 4: The Room, del quale GOG.com ha deciso di farci regalo in occasione del suo dodicesimo compleanno. Cioè, non regalo vero e proprio, occhio: dovrete ancora pagarlo, ma il prezzo è tutto sommato contenuto; per appena 9.99€ potremo calarci nei non eccessivamente invidiabili panni di Henry Townshend e cercare di fuggire da una terrificante realtà alternativa.

Oltre a Silent Hill 4, la giornata di oggi vede anche l’arrivo delle versioni DRM-free di Mount & Blade: Bannerlord (al 20% di sconto, e con inclusa una copia del primo Mount & Blade) e di The Talos Principle: Gold Edition, scontato addirittura del 90%. Oltre a questo, potete aspettarvi tutta una serie di sconti su più di 200 giochi; GOG.come ci tiene a festeggiare il suo compleanno alla grande.