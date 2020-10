Baldur's Gate 3: Larian rivela classi e razze dell'Early Access

Non sarebbe un vero gioco di ruolo ambientato nei Forgotten Realms senza un’ampia scelta nella personalizzazione del proprio personaggio, e così sarà ovviamente anche in Baldur’s Gate 3. Larian ha infatti da poco rivelato quali classi e razze saranno presenti nella versione Early Access del gioco, che avrà il via (salvo ulteriori ritardi) il 6 ottobre su Steam e GOG. Tenete a mente che non è improbabile Larian scelga di aggiungere altre classi e razze da qui al lancio del gioco, ma comunque la possibilità di scelta sarà fin da subito parecchio ampia. Le razze (e sottorazze) disponibili saranno:

Umani. La razza più comune su Faerûn;

La razza più comune su Faerûn; Githyanki. Guerrieri senza pari provenienti dal Piano Astrale, e nemici giurati dei mind flayer;

Guerrieri senza pari provenienti dal Piano Astrale, e nemici giurati dei mind flayer; Elfi Alti Elfi, specializzati nell’uso della magia; Elfi dei Boschi , a loro agio nella natura;

Drow

Drow di Seldarine , che hanno rigettato Lolth e cercano alleanze e amicizie alla luce del giorno; Drow di Lolth, seguaci della crudele e spietata dea dei drow, e provenienti dalla città di Menzoberranzan;

Mezz’elfi, che potranno discendere da Alti Elfi, Elfi dei Boschi o dai Drow;



Nani Dorati , specializzati nella creazione di oggetti meravigliosi; Dello Scudo , cinici guerrieri veterani di centinaia di battaglie contro goblin e orchi;

Halfling Piedelesto, amichevoli ladruncoli; Cuoreimpavido , tenaci lottatori che le leggende dicono essere imparentati con i nani;

Tiefling Di Asmodeus , esperti maneggiatori del fuoco; Di Mefistofele , specializzati nelle arti magiche; Di Zariel, abituati a risolvere i problemi con la forza bruta.



Mancheranno dunque, almeno nella versione Early Access, i mezz’orchi e la progenie di drago, che speriamo di veder arrivare per la versione finale. Larian ci tiene a sottolineare il lavoro che è stato fatto per rendere i volti di ciascuna di queste razze più realistici (o plausibili, in alcuni casi) possibili, utilizzando la tecnica della scansione 3D di attori veri; il risultato sono più di 150 volti diversi in totale. Inoltre, non pensate che giocare come Tiefling o Drow non avrà nessun impatto sull’esperienza: queste razze sono tutt’altro che comuni, e alcuni personaggi potranno reagire diversamente trovandosele di fronte.

Oltre a questo sostanzioso aggiornamento per quanto riguarda le razze, sono state rivelate anche le classi che saranno presenti nell’Early Access di Baldur’s Gate 3, e cioè Chierico, Guerrierio, Ranger, Ladro, Warlock e Mago, ciascuna con due sottoclassi, non ancora rivelate. Anche qui, mancano alcune classi rispetto alla versione base di D&D 5, e cioè Barbaro, Monaco, Paladino, Bardo e Stregone; speriamo che con il tempo possano venire aggiunte, per rendere Baldur’s Gate 3 davvero l’esperienza completa che promette di essere.