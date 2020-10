Cyberpunk 2077: Keanu Reeves torna con il secondo spot

Se il breve assaggio di ieri non vi è stato sufficiente e bramate più tempo su schermo per Keanu Reeves, niente paura, perché il secondo spot pubblicitario di Cyberpunk 2077 è qui per accontentarvi. E, già che c’è, a ricordarci che a Night City l’unico vero limite è la nostra ambizione. Beh, probabilmente quello e la nostra abilità nel non finire schiacciati in mezzo alle guerre fra bande, o alle faide corporative, o crivellati di colpi da un Trauma Team a caso. Vivere a Night City non è mica come andare in villeggiatura, eh.

Ricordiamo che in Cyberpunk 2077 Keanu Reeves interpreterà Johnny Silverhand, nostro comprimario digitale ed ex frontman della band SAMURAI. Potremo godere dei suoi preziosi consigli su come non finire schiacciati dalle (figurative e non) morse d’acciaio di Night City a partire dal 19 novembre, quando il gioco arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e qualche tempo dopo su PlayStation 5, Xbox Series X e Stadia.