Steam si prepara all'edizione autunnale del Festival dei Giochi

Siamo sicuri che vista la vostra inossidabile memoria ricorderete senza dubbio che, come annunciato in precedenza, il prossimo Festival dei Giochi di Steam si terrà dal 7 al 13 ottobre; ma un promemoria, diciamocelo, non fa mai male, specialmente visto che lo stesso negozio digitale di Valve ha iniziato a prepararsi per l’occasione. Ricordiamo che, come nelle precedenti edizioni, questo evento metterà a disposizione dei giocatori numerose demo a tempo limitato, che ci daranno l’occasioni di provare titoli che hanno suscitato il nostro interesse o di scoprirne di nuovi. Un’ottimo modo per gli sviluppatori di mettere in mostra le loro creazioni, e per i giocatori di avere qualcosa da fare in queste uggiose giornate d’autunno (e per ammazzare un po’ di tempo in attesa di Cyberpunk 2077).

Condividi con gli amici Inviare