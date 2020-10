Payday 3 confermato, userà l'Unreal Engine

Preparate i vostri sistemi antifurto, perché i ladri in maschera più famosi dei videogiochi stanno per tornare: nella giornata di ieri, Overkill e Starbreeze hanno confermato che Payday 3 rientra nei loro piani. Il gioco per ora si trova nella sua fase di design, ed è quindi ancora presto per sapere quando potremo effettivamente metterci mano. Interessante, però, il fatto che Overkill abbia specificato che questo prossimo loro titolo userà l’Unreal Engine; evidentemente il Diesel Engine su cui erano stato progettati i primi due Payday non è più stato considerato all’altezza della situazione. Forse anche in previsione di una release next gen? Solo il tempo potrà dirlo.

Ricordiamo che Payday ci mette nei panni di una squadra di quattro rapinatori che devono organizzare prima e mettere in pratica poi rapine di vario tipo e difficoltà; se ci riuscirete senza farvi notare o se dovrete farvi strada a suon di piombo fra le forze dell’ordine inviate a fermarvi, dipenderà soltanto da voi. Occhio che se fate casini poi andate voi a spiegarlo a Giancarlo Esposito, eh.