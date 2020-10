Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, ecco la possibile data di uscita

Dell’esistenza di un possibile Need For Speed: Hot Pursuit Remastered ne avevamo già parlato qualche giorno fa, ma ora è spuntata addirittura una possibile data di uscita di questa riedizione del classico gioco di corse targato Criterion.

Secondo quanto riportato sul sito dell’ente di classificazione giapponese, Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dovrebbe vedere la luce del sole il prossimo 6 novembre su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma immaginiamo che possa approdare anche su PC. Questa edizione rimasterizzata dovrebbe includere anche tutti i DLC pubblicati dopo l’uscita dell’originale, mentre dovrebbe essere introdotto anche il multiplayer cross-platform.

Nel frattempo, però, Electronic Arts ha fatto partire un conto alla rovescia sul sito ufficiale della serie Need For Speed che scadrà questo pomeriggio alle 17:00; è molto probabile che allo scadere del countdown venga ufficializzata la riedizione di Hot Pursuit.

