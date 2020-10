Xbox Series X: novità in arrivo in giornata?

Nel corso dell’evento di beneficenza Game Pink Live organizzato da Microsoft, il presentatore Geoff Keighley ha accennato a possibili novità su Xbox Series X e Series S in arrivo nel corso della giornata odierna.

L’evento portato avanti dalla Casa di Redmond al fine di raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno ha visto il giornalista canadese e Aaron Greenberg, responsabile marketing della divisione Xbox, protagonisti di uno scambio di battute. Keighley ha infatti dichiarato che questo pomeriggio sarebbero state diffuse nuove informazioni sulle console next-gen di Microsoft, laddove Aaron Greenberg non ha né confermato né smentito, ma invece sorriso.

Le eventuali novità su Series X e Series S dovrebbero apparire sul blog ufficiale Xbox nel primo pomeriggio, dunque non ci resta che attendere qualche altra ora per saperne di più.