Cyberpunk 2077: trapelata la mappa di Night City

In queste ore è trapelato in Rete del materiale incluso nell’edizione fisica di Cyberpunk 2077, tra cui spicca la mappa completa di Night City.

Inutile dire che se avete intenzione di rimanere vergini di spoiler da qui fino alla data di uscita vi conviene non visionare le immagini in calce all’articolo, che comprendono anche una serie di tre cartoline raffiguranti l’ambientazione del gioco di ruolo targato CD Projekt RED.

Come ribadito più volte dagli sviluppatori polacchi, la mappa di Cyberpunk 2077 sarà molto più piccola rispetto a quella di The Witcher 3. Tuttavia, trattandosi di un’area metropolitana, il territorio sarà molto più denso di luoghi di interesse e attività da portare a termine, con la possibilità di entrare all’interno di una gran quantità di edifici.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One. L’opera di CD Projekt RED sarà giocabile sin da subito anche su PS5 e Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità, tuttavia la patch di aggiornamento alla next-gen verrà pubblicata solamente nel 2021.

