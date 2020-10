Godfall non sarà giocabile offline, richiede una connessione a Internet

Stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale PlayStation, Godfall non sarà giocabile offline, bensì richiederà una connessione a Internet costante.

Anche se si decide di affrontare l’avventura in solitaria, infatti, l’action RPG di Counterplay Games e Gearbox Publishing richiederà di essere sempre connessi. Su PS5, inoltre, sarà necessario essere abbonati al servizio PlayStation Plus, anche se in questo caso non è chiaro se l’abbonamento è richiesto anche in caso si decida di giocare da soli. A tal proposito sarebbe gradita una comunicazione ufficiale da parte degli sviluppatori o dal publisher in modo tale da far luce sui dubbi.

Vi ricordiamo, infine, che manca poco più di un mese al lancio di Godfall: il gioco sarà infatti disponibile il 12 novembre su PC e il 19 dello stesso mese su PS5.

