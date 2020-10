Cyberpunk 2077 è entrato in fase gold, lo sviluppo è completo

Con un messaggio diffuso via social che non lascia alcuno spazio a dubbi, CD Projekt RED ha annunciato che Cyberpunk 2077 è appena entrato in fase gold.

Ciò significa che lo sviluppo del gioco è completato, fatti salvi i ritocchi dell’ultimo minuto, e dunque l’ultima fatica degli sviluppatori polacchi è pronta per la produzione di massa. Insomma, salvo imprevisti di carattere straordinario, la data di uscita non dovrebbe subire ulteriori rinvii e Cyberpunk 2077 dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi a partire dal prossimo 19 novembre.

Vi ricordiamo, infine, che il gioco sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One, ma sarà giocabile anche su PS5 e Xbox Series X/S tramite retrocompatibilità in attesa che venga pubblicata la patch next-gen gratuita.

Condividi con gli amici Inviare