Raji: An Ancient Epic, il nuovo trailer dedicato alla storia

In prima fila fra i giochi presentati al Nintendo Indie World Showcase di qualche settimana fa c’era anche Raji: An Ancient Epic, un interessante action adventure ambientato fra i miti e le leggende del subcontinente indiano. In preparazione al suo arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo sviluppatore Nodding Heads Games ha pensato bene di rilasciare un altro trailer, questa volta dedicato principalmente alla storia di Raji e del fratello che deve cercare di salvare dalle grinfie di un signore demoniaco.

Oltre a dover affrontare gli scagnozzi del temibile Mahabalasura, la giovane Raji, prescelta dagli dèi, dovrà anche mettere al lavoro il cervello: non mancheranno, infatti gli enigmi ambientali. Raji: An Ancient Epic arriverà su Steam, PlayStation 4 e Xbox One il 15 ottobre.