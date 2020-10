Nel corso del Minecraft Live 2020, un lungo show dedicato a tutte le novità sul sandbox di Mojang, una porzione importante della trasmissione è stata dedicata a quello che sarà il prossimo aggiornamento, e cioè Caves & Cliffs. Come intuibile dal nome, i principali soggetti di questo importante aggiornamento saranno proprio le caverne e le facciate rocciose che, stando a quanto detto dagli sviluppatori, riceveranno modifiche sostanziali. Sarà per esempio rivista la generazione delle caverne, così da renderle più credibili e interessanti da esplorare.

Allo stesso modo, saranno aggiunti numerosi pezzi del puzzle, e cioè nuovi blocchi, nuovi oggetti e nuovi nemici, oltre a stalattiti e stalagmiti, per le quali farete meglio a tenere gli occhi aperti perché sbatterci la testa non è consigliato. Fra i blocchi saranno introdotti il rame, utlissimo per creare efficaci parafulmini, e nodi cristallini, che possono essere utilizzati per creare telescopi e secondo Mojang hanno proprietà “quasi mistiche”. Non mancheranno nemmeno rovine abbandonate di antiche civilità che potremo esplorare – e dove non mancheranno di essere presenti nuove minacce. Anche le facciate rocciose saranno riviste, così da renderle più simili a vere e proprio montagne e, proprio come le montagne vere, saranno popolate da bellicosissime capre.

Mojang ha sottolineato quanto questo aggiornamento sia più massicio del solito, e infatti ci sarà da aspettare un pochino: Caves & Cliffs è infatti previsto per l’estate del 2021, e avrà la precedenza sul tradizionale aggiornamento delle vacanze invernali. Se volete vedere in toto la sua lunga presentazione, la potete trovare qui sotto.