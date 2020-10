Baldur's Gate 3: la versione finale potrebbe occupare fino a 150 GB

Se avete tenuto d’occhio la pagina Steam di Baldur’s Gate 3 negli ultimi giorni, potreste esservi accorti di un cambiamento nei requisiti rispetto a quanto riportato qualche settimana fa: lo spazio su disco richiesto, infatti, è balzato da 70 GB a più del doppio, e cioè 150 GB. Una cifra non indifferente, che potrebbe aver spinto i meno previdenti a compulsive sessioni di acquisto su Amazon. A chiarire la situazione è però arrivato Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, che nel rispondere a un fan su Twitter ha dichiarato che lo spazio occupato dalla versione Early Access di Baldur’s Gate 3 si aggirerà intorno agli 80 GB. “Vogliamo che abbiate almeno 150 GB di spazio perché è una buona idea”, ha poi aggiunto; quasi a sottolineare, insomma, che in futuro il nuovo gioco di ruolo di Larian Studios diventerà parecchio più grande.

Non una novità particolarmente sorprendente: la versione Early Access, infatti, include semplicemente il primo atto. “Semplicemente” fra virgolette, perché stando a Larian le ore di gioco per questa prima parte, disponibile da domani, si aggirano sulle 25. Ma in ogni caso, c’è da aspettarsi che col tempo il gioco diventerà molto più grande, non solo per l’arrivo di nuovi ambienti e parti della storia ma anche per l’aggiunta di altre razze e classi.