Crash Bandicoot 4: la versione Xbox Series X apparsa sul sito dell'ESRB

Chi sperava di poter giocare a Crash Bandicoot 4: It’s About Time su piattaforme non appartenenti a Sony potrebbe presto ricevere buone notizie. Sulle pagine dell’ente di classificazione americano ESRB è infatti apparso proprio l’ottimo platform di Toys for Bob nella sua versione per Xbox Series X. Ricordiamo che finora Crash Bandicoot 4 è uscito solo su PlayStation 4, e né Activision né lo sviluppatore hanno dato alcuna informazione riguardante eventuali versioni next gen. A questo punto, è probabile che il peramele arancione arrivi anche su PlayStation 5, anche se visto come vanno le cose, meglio non dare per scontato nulla: che sia una potenziale esclusività next gen del colorato platformer la novità preannunciata da Microsoft?

Condividi con gli amici Inviare