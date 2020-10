Mortal Kombat 11: vendite oltre 8 milioni, novità a breve

Con un messaggio diffuso via Twitter, Ed Boon di NetherRealm Studios ha fatto sapere che le vendite di Mortal Kombat 11 hanno raggiunto e superato quota 8 milioni di unità.

Un ottimo risultato per il violentissimo picchiaduro disponibile da circa un anno e mezzo su PC, PS4, Xbox One e Switch, e il cui supporto non sembra verrà interrotto in tempi brevi. Il creative director della saga, infatti, ha stuzzicato i fan annunciando che nei prossimi giorni verranno comunicate diverse novità concernenti il futuro di Mortal Kombat 11.

Cosa sta bollendo in pentola? È probabile che gli sviluppatori siano in procinto di annunciare qualche nuovo personaggio, o magari una patch di aggiornamento per le console di prossima generazione. Lo scopriremo solo entro la fine della settimana in corso.

Condividi con gli amici Inviare