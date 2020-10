Need For Speed: Hot Pursuit Remastered è ufficiale, ecco la data di uscita

Dopo diverse indiscrezioni e anticipazioni, Electronic Arts ha finalmente annunciato in via ufficiale Need For Speed: Hot Pursuit Remastered svelandone anche la data di uscita.

Realizzata direttamente da Criterion, questa riedizione sarà disponibile dal 6 novembre su PC, PS4 e Xbox One, mentre su Nintendo Switch approderà il successivo 13 novembre. Come già ipotizzato nei giorni scorsi, la versione rimasterizzata includerà non soltanto i contenuti del gioco base, ma anche quello dei diversi DLC pubblicati dopo il lancio dell’originale.

Tra le novità di Need For Speed: Hot Pursuit Remastered spicca il supporto al 4K, modelli in alta risoluzione, illuminazione e ombre migliorati, una distanza visiva più ampia, anti-aliasing migliorato, e un maggior numero di oggetti su schermo. Infine, il gioco supporterà il multiplayer cross-platform.