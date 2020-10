Baldur's Gate 3 da oggi sarà disponibile anche su Mac

A sorpresa, Larian Studios ha annunciato che la versione in Accesso Anticipato di Baldur’s Gate 3 sarà disponibile in formato Mac già da oggi, permettendo così ai possessori di un sistema Apple di giocare al gioco di ruolo sin dalla sua prima incarnazione provvisoria.

Con un messaggio pubblicato su Twitter, infatti, gli sviluppatori hanno ribadito che il gioco sarà disponibile dalle 19:00 di oggi su Steam nel programma Early Access, nonché su GOG e su Google Stadia. Da notare, infine, che al momento l’unica piattaforma su cui sarà in vendita la versione per Mac è Steam.

