Ghost of Tsushima: Legends arriva con un nuovo trailer

La versione 1.1 di Ghost of Tsushima è qui con tutta una serie di nuovi aggiornamenti per l’ottimo action rpg di Sucker Punch, oltre all’introduzione della modalità Legends presentata qualche settimana fa. Non poteva mancare, ovviamente, un trailer di presentazione per tutte le novità, completo di tamburi tradizionali giapponesi.

Ricordiamo che Ghost of Tsushima: Legends è una nuova modalità cooperativa completamente gratuita, che prevede il gioco sia per 2 giocatori (nelle missioni della storia incluse) che fino a 4 giocatori (missioni Sopravvivenza). Ovviamente, non affronteremo questo contenuto con quattro copie identiche di Jin Sakai, ma con nuove classi introdotte appositamente: Samurai, Cacciatore, Ronin e Assassino, ciascuna con le sue abilità e specializzazioni. Questa modalità avrà il via a partire dal 16 ottobre, includerà un sistema di loot che ci permetterà di rendere più forti le nostre leggende e un sistema di personalizzazione estetica (perché quando si affrontano oni di vario tipo anche l’occhio vuole la sua parte).

Se invece preferite godervi l’isola di Tsushima in solitaria, nessun problema: l’aggiornamento 1.1 di Ghost of Tsushima include anche un buon assortimento di contenuti per voi eremiti; in particolare, sarà introdotta la modalità New Game+, che ci permetterà di rigiocare dall’inizio l’avventura mantenendo tutti i potenziamenti oltre a fornirci accesso a nuovi amuleti, nuovi potenziamenti per spada, arco e armatura e un nuovo mercante, che in cambio di fiori spettrali ci procurerà nuove colorazioni per le nostre armature. Se volete ulteriori informazioni sul nuovo aggiornamento e sulla modalità Legends, le potete trovare sul blog ufficiale.