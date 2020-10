Le scorte di RTX 3080 e 3090 potrebbero rimanere scarse fino al 2021

Se avete cercato di accapparrarvi una RTX 3080 o RTX 3090 al momento della loro uscita, anche voi come tanti altri potreste essere rimasti a bocca asciutta a causa dell’incredibile richiesta per le nuove schede Nvidia. Ebbene, sembra che questa penuria delle esponenti di fascia alta della serie Ampere durerà ancora qualche mese. A chiarirlo sarebbe stato il CEO di Nvidia Jensen Huang nel corso di un Q&A con la stampa, riportato da Tom’s Hardware.

“Credo che la domanda supererà la nostra offerta per tutto il resto dell’anno,” ha dichiarato Huang. “Prima delle vacanze, stavamo andando davvero bene [in termini di vendite], poi ci aggiungi l’Ampere factor, e poi ancora l’Ampere factor durante le vacanza’, e il nostro Q4 sarà davvero notevole.” Sicuramente ottime notizie per gli azionisti di Nvidia, un po’ meno per quegli appassionati che non vedono l’ora di mettere le mani sulle nuove ammiraglie della compagnia californiana. Huang ci tiene però a sottolineare che la colpa di questa carenza non è dovuta a mancanze nella loro capacità produttiva: “I problemi della 3080 e 3090 sono stati di domanda, non di scorte. […] La domanda era davvero molto più grande di quanto ci aspettavamo – e avevamo aspettative davvero alte. Anche se avessimo saputo in anticipo quanta domanda ci sarebbe stata, non penso sarebbe stato possibile aumentare così tanto e così rapidamente la produzione.”

Sembra quindi che per procurarsi una delle schede della serie 3000 ci sarà da tenere gli occhi ben aperti e il mouse ancora più pronto, o in alternativa aspettare qualche mese. Se siete curiosi di sapere cos’ha causato tutta questa frenesia di acquisti, il nostro Paolo Besser ha ben riassunto l’importanza della RTX 3080 dal punto di vista tecnologico.