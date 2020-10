Sony pensa che la PS5 venderà più della PS4 nel periodo di lancio

Sembra che Sony abbia davvero alte aspettative per la sua PlayStation 5. Nel corso di un’intervista con la rivista coreana Naver, il CEO Jim Ryan ha infatti dichiarato che “pensiamo la PS5 venderà più nel primo anno fiscale di quante ne abbia vendute la PS4 nel primo anno fiscale dopo il lancio.” Ricordiamo che l’anno fiscale non si chiude a dicembre, ma a marzo; questo significa che la PlayStation 5 dovrà vendere più di 7 milioni di copie nel giro di appena quattro mesi. Un bersaglio non da poco, visto che già ai tempi le cifre di lancio della PS4 erano state considerato un traguardo eccellente, ma allo stesso tempo non uno che sembra fuori portata. Già al momento dell’apertura delle prevendite, infatti, non ci è voluto molto perché gli appassionati facessero piazza pulita della nuova console, al punto che Sony stessa ha ritenuto di doversi scusare.

Ricordiamo che il lancio italiano della PlayStation 5 è previsto per il 19 novembre, e che arriverà in due versioni: quella standard da 499€ e quella senza lettore da 399€.