Call of Duty: Black Ops Cold War, ecco il trailer della beta multiplayer

Se non vedete l’ora di mettere mano alle armi e andare a sparare a un po’ di vostri colleghi su Call of Duty: Black Ops Cold War, potreste avere presto occasione di farlo. Nel corso del mese di ottobre, infatti, sono previste varie open beta per il nuovo titolo di Treyarch e Activision, a date differenti a seconda della piattaforma su cui vi trovate. Gli sviluppatori hanno anche preparato un nuovo, breve trailer che mette in mostra quelle che saranno le modalità disponibili. Occhio che il video è stato ripreso su piattaforme next-gen, quindi non aspettatevi un dettaglio simile su PS4, Xbox One o PC datati.

Come possiamo vedere dal trailer, le modalità presenti saranno Team Deathmatch, VIP Escort, Domination, Kill Confirmed e Combined Arms. Le date della beta, invece, saranno le seguenti:

PS4 : 8-9 ottobre per i preorder, 10-12 ottobre per tutti;

: 8-9 ottobre per i preorder, 10-12 ottobre per tutti; Xbox One e PC: 15-16 ottobre per i preorder, 17-19 ottobre per tutti; dal 15 al 19 tornerà anche l’open beta PS4.

Call of Duty: Black Ops Cold War ci vedrà affrontare i nemici dell’indomabile libertà americana a partire dal 13 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.