Need For Speed Hot Pursuit Remastered: ecco i requisiti hardware

Non ci è voluto molto perché dopo l’annuncio di Need For Speed Hot Pursuit Remastered arrivasse una pagina Steam completa di requisiti per questa riedizione del titolo di Criterion. Uscito originariamente nel 2010, la versione rimasterizzata di Hot Pursuit potrà godere di un buon salto grafico, ma le richieste in termini di hardware saranno tutt’altro che esigenti. Andiamo a vederle assieme.

Minimi:

Processore: (AMD) Phenom II X4 965, (Intel) Corei3-2120 o equivalenti.

11 Spazio su disco: 45 GB



Consigliati:

Processor: (AMD) FX-8350 or equivalent (Intel) Core i5-350K or equivalent

11 Spazio su disco: 45 GB

Sviluppato da Stellar Entertainment, Need For Speed Hot Pursuit Remastered uscirà il 9 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e su Nintendo Switch il 13 novembre.