Yakuza: Like a Dragon, il nuovo trailer dedicato ai minigiochi

Pensavate potesse passare una settimana senza un nuovo trailer di Yakuza: Like a Dragon, eh? E invece no, perché il pazzo RPG che vede Ichiban Kasuga e la sua bizzarrissima congrega di comprimari farsi strada fra la malavita giapponese ha tonnellate di contenuto da offrire e, ovviamente da mostrare. Oggi tocca a un elemento fondamente, imprescindibile di ogni gioco di ruolo con elementi open world che si rispetti, assolutamente necessario per l’ascesa dell’eroe verso il compimento del suo destino, e cioè: i minigiochi.

Come da tradizione della serie. anche in Yakuza: Like a Dragon non mancheranno i minigiochi in cui dilettarsi. Gare di kart, sale giochi SEGA, serate al cinema, sessioni di karaoke e molto altro saranno lì ad aspettarci per le vie della città di Yokohama. E proprio il karaoke, uno dei minigiochi più emblematici della saga, presenterà una novità assoluta, e cioè interpretazioni in lingua inglese delle sue canzoni più amate. Le canzoni che avranno una versione nel britannico idioma saranno:

Baka Mitai (I’ve Been a Fool)

Hell Stew

Like a Butterfly

Machine Gun Kiss

Spring Breeze

The Future I Dreamed Of

Yakuza: Like a Dragon arriverà il 10 novembre 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X; la versione PlayStation 5, invece, dovrà attendere fino al 2 marzo 2021. Entrambe le versioni per console potranno usufruire del passaggio di generazione gratuito.