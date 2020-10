Grounded parla italiano dopo la pubblicazione dell'ultima patch

Dopo la pubblicazione dell’ultima patch diffusa nei giorni scorsi, Grounded parla finalmente italiano.

L’aggiornamento del gioco attualmente in Accesso Anticipato sia su PC che su Xbox One introduce, tra le altre novità, anche la localizzazione nell’idioma dantesco, permettendo anche a chi non ha una buona padronanza della lingua inglese di godere di questo bizzarro survival cooperativo.

Oltre a introdurre la traduzione in lingua italiana, la patch aggiunge anche diversi nuovi edifici e strutture, tra cui le zip-line con cui spostarsi rapidamente da un punto all’altro della mapp, nonché alcuni oggetti di personalizzazione a tema Halloween. Infine, l’update 0.3 corregge alcuni bug e risolve diversi problemi segnalati dalla community.

