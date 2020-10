Lucca Changes: Cyberpunk per la donazione di organi e tessuti

Lucca Changes, in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, ha ideato un’iniziativa a tema Cyberpunk allo scopo di puntare i riflettori sulla donazione di organi e tessuti.

A tal proposito, all’iniziativa ha aderito anche Mike Pondsmith, celebre creatore dell’omonimo gioco di ruolo cartaceo a cui si ispira l’imminente videogioco di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077. Pondsmith ha sposato la causa di Lucca Changes e del Centro Nazionale Trapianti lanciando l’idea per un’avventura inedita dedicata al cambiamento scritta da Nicola Degobbis, master, influencer del settore e imprenditore ludico. L’avventura sarà giocata nel corso di Lucca Changes sia nella città toscana che all’interno dei Campfire, con la collaborazione di diverse associazioni ludiche.

“In Cyberpunk – ambientazione distopica dove gli esseri umani sono ossessionati dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche – è stato individuato un mezzo efficace per aumentare la consapevolezza tra i giovani di quanto sia importante la donazione di organi, tessuti e cellule,” si legge nel comunicato ufficiale. “Grazie al gioco di ruolo e al suo metodo immersivo di partecipazione che stimola immedesimazione ed empatia, i giocatori potranno ‘vivere sulla propria pelle’ che cosa significa avere bisogno di un organo vitale e l’importanza che il trapianto ha nel salvare o migliorare la vita di una persona. Se in un futuro distopico le meccaniche potranno sostituire ogni parte del corpo umano, come già avviene dentro Cyberpunk, nella realtà non è così: è solo grazie a un gesto altruistico che ci si può curare.”

Lucca Changes, lo ricordiamo, si terrà dal 29 ottobre al prossimo 1 novembre.

