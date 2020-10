Annunciato Blair Witch: Oculus Quest Edition, in uscita a breve

Bloober Team ha annunciato Blair Witch: Oculus Quest Edition, una versione in realtà virtuale del survival horror pubblicato lo scorso anno su PC e Xbox One, e poi approdato anche su PS4 e Switch.

Gli sviluppatori fanno sapere che i livelli sono stati ripensati e ridisegnati per funzionare in un ambiente di realtà virtuale, mentre sono state introdotte delle nuove interazioni per aumentare l’immersività e l’interattività con gli elementi dello scenario. Viene aggiunto anche un nuovo sistema di controllo per il compagno canino che accompagna il protagonista nella sua avventura.

Realizzato per sfruttare al massimo le potenzialità del visore Oculus Quest 2, questa nuova versione di Blair Witch sarà disponibile dal prossimo 29 ottobre, giusto in tempo per Halloween.