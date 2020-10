Star Trek Online: disponibile la nuova stagione House Shattered

Perfect World Entertainment e Cryptic Studios fanno sapere che House Shattered, la nuova stagione di Star Trek Online, è ora disponibile su PC.

La stagione prosegue la Guerra klingon con personaggi come Aakar (doppiato da Robert O’Reilly di Star Trek: The Next Generation), il generale Martok (interpretato da J.G Hertzler di Star Trek: Deep Space Nine) e Adet’Pa (interpretata da Rekha Sharma di Star Trek: Discovery). I giocatori devono cercare rifugio su Nimbus con il capitano klingon Adet’Pa; in fuga ci sono anche il generale Martok e J’Ula, sorella di T’Kuvma. Il generale della matriarca klingon, Aakar si è unito a J’Mpok per dare la caccia ai giocatori con gli armamenti del Micelio rubati. Senza prendere le parti in una brutale guerra civile, sta ai giocatori porre fine allo spargimento di sangue e ristabilire la pace nella galassia.

L’aggiornamento introduce anche una nuova Task Force Operation da cinque giocatori ispirata da Star Trek: Picard, una revisione completa di quattro missioni dell’arco narrativo della Zona di guerra klingon e un Evento speciale che permette ai capitani di ottenere crediti da scambiare con ricompense.

Star Trek Online: House Shattered sarà disponibile successivamente anche su PS4 e Xbox One, tuttavia gli utenti console dovranno attendere fino al 12 gennaio 2021.