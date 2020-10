Activision Blizzard chiude i suoi uffici francesi

Nell’ambito di una ristrutturazione interna alla compagnia, Activision Blizzard ha deciso di chiudere i suoi uffici francesi. Come riportato da Jason Schreier per Bloomberg, la sede francese ospitava circa 400 dipendenti, i cui ruoli spaziavano dal marketing al supporto clienti alla localizzazione europea. La compagnia si sta attivando per far sì che questo talento continui a lavorare presso Activision Blizzard, ma l’iniziale idea di trasferire metà degli uffici a Londra ha incontrato diversi problemi, causati dalla Brexit prima e dall’epidemia di coronavirus poi, portando quindi ad abbandonare questa opzione.

La compagnia ha informato i dipendenti che sapranno altri dettagli sulla loro sorte settimana prossima. La chiusura della sede di Versailles è in ogni caso un pezzo di storia Blizzard che se ne va, visto che questi uffici risalgono al periodo dell’acquisizione della compagnia californiana da parte di Vivendi, nel lontano 1998.