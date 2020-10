PlayStation 5: ecco il video ufficiale del teardown

Immaginate quanto lavoro c’è voluto per progettare e montare una console next gen; sicuramente un sacco, no? Ecco, ora immaginate quanto deve essersi divertito Yasuhiro Ootori di Sony a smontare una PlayStation 5 di fronte ai nostri occhi, così da farcene apprezzare tutte le caratteristiche tecniche e la componentistica interna. In realtà non dovete immaginare un bel niente, perché quello che ho appena descritto è proprio il video appena postato da Sony.

Con una dimensione di 104x390x260mm, la PlayStation 5 è più grande della console che l’ha preceduta, ma sembra che Sony si sia data da fare per far sì che il suo disassemblaggio sia tutto sommato accessibile (voi comunque fareste meglio ad evitare se non volete dire ciao ciao alla garanzia). Il video in ogni caso mostra caratteristiche interessanti anche per l’utente meno avvezzo a mettere mano alla componentistica interna, come i buchi da cui aspirare la polvere (sì, anche se non la vedete si accumula lo stesso) e lo slot per eventuali espansioni dello spazio su disco.

Particolare attenzione è stata posta anche da Sony nel rendere la PlayStation 5 più silenziosa possibile; questo ha portato a interventi su ventola e dissipatore di calore (quest’ultimo occupa uno spazio notevole all’interno della console) e perfino sul lettore Blu-ray, che sarà anch’esso insonorizzato. Come dichiarato nel post ufficiale, la PlayStation 5 è il risultato di ben cinque anni di progettazione, volti a rendere la prossima console Sony una macchina in grado di restituire una genuina esperienza next-gen.

Potremo sperimentare anche noi il fascino della next-gen di casa Sony a partire dal 19 novembre, quando PlayStation 5 lancerà in Italia.