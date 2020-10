FIFA 21 celebra il lancio con un murales di Jorit Algoch a Milano

Se in questi giorni vi è capitato di passare per il Corso di Porta Ticinese a Milano, potreste aver notato dei lavori in corso. Con tutta probabilità quello che stavate guardando è il murales che Jorit Algoch ha creato per celebrare il prossimo lancio di FIFA 21 e, con esso, anche l’importanza del calcio e dello sport in generale per abbattere le barriere. Al centro di quest’opera d’arte sta infatti la tradizionale rivalità fra Milan e Inter (quest’anno tornate sotto l’ala di EA), interpretata però in chiave positiva: la loro rivalità è tenace, ma allo stesso tempo sana e amichevole, e la via giusta per abbattere tutte le diversita.

Un concetto, questo, riassunto anche da quello che è il motto di FIFA 21, e cioè Win As One. L’opera, che si inserisce nel percorso della “Human Tribe” di Jorit, rimarrà visibile fino al 25 ottobre 2020. FIFA 21, invece, sarà disponibile a partire dal 9 ottobre; se volete andare a leggere la nostra review in progress, potete trovarla qui.