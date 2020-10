Watch Dogs: Legion, la Londra distopica si mostra nel trailer della storia

Non possiamo prevedere se saranno queste le conseguenze della Brexit, ma sicuramente la Londra di Watch Dogs: Legion non sembra esattamente il posto più tranquillo dove vivere. Fra corpi privati di polizia militarizzata, circuiti del crimine senza scrupoli e attentatori con un complesso da messia, sembra che toccherà alla sgangherata banda di ribelli della Resistenza prendere i cellulari in mano e cercare di risolvere la situazione.

Già, proprio i cellulari: perché concetto fondamentale di Watch Dogs: Legion è quello di reclutare quanti più londinesi possiamo alla nostra causa, e ciascuno di loro avrà le loro peculiarità e abilità speciali. Sì, anche quella tranquilla nonnina che passeggia col barboncino – anche perché, in fondo, chi sospetterebbe di un’innocua pensionata? Occhio a non farvi beccare però, perché a ottant’anni vogliamo vedervi a fare le corse.

Watch Dogs: Legion sarà disponibile a partire dal 29 ottobre su Epic Games Store, PlayStation 4, Xbox One e Stadia, e sulle console next gen a partire dal loro lancio.