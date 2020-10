Gears Tactics per le console Xbox è in fase gold

Lo sviluppo delle versioni per console di Gears Tactics è finalmente concluso, così annuncia Microsoft sul blog ufficiale Xbox.

Il gioco è infatti entrato in fase gold, di conseguenza si prepara all’imminente lancio su Xbox One e sulle piattaforme di prossima generazione, dunque Xbox Series X e la sorellina minore, Series S.

Vi ricordiamo che la data di uscita di Gears Tactics per console è fissata al prossimo 10 novembre, in concomitanza con l’arrivo della next-gen di Microsoft. In caso voleste saperne di più, qui trovate la nostra recensione vergata in occasione dell’uscita del gioco su PC.

