Star Wars: Squadrons non riceverà contenuti post-lancio

Vi piace Star Wars: Squadrons e vorreste che EA Motive espanda il gioco con nuovi contenuti? Purtroppo abbiamo una brutta notizia da darvi.

In un’intervista pubblicata su UploadVR, il creative director Ian Frazier ha dichiarato che il team di sviluppo non ha in cantiere alcun contenuto aggiuntivo da sfornare nei mesi successivi al lancio. Niente DLC o espansioni, dunque: il gioco è fatto e finito.

D’altro canto lo stesso Frazier mette le mani avanti, affermando che non bisogna mai dire mai, tuttavia al momento non vi sono piani ufficiali legati a nuovi contenuti.

Non sapete cosa sia Star Wars: Squadrons? Niente paura, il nostro Nicolò Paschetto corre in vostro aiuto e vi spiega tutto nell’apposita recensione.

