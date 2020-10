RIDE 4 è disponibile da oggi su PC e console, ecco il trailer di lancio

Milestone ha confezionato il trailer di lancio di RIDE 4 (qui la nostra recensione), da oggi disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

L’ultima fatica del team meneghino presenta una modalità Carriera completamente rinnovata, che porta il giocatore in sfide frenetiche in tutto il mondo e culmina con i campionati finali con le moto sportive più potenti, inclusa una nuovissima modalità Endurance, la sfida più difficile che solo i migliori piloti virtuali possono affrontare. Non mancano strumenti per personalizzare moto e abbigliamento da guida, nonché una modalità multiplayer con server dedicati.

Vi ricordiamo, inoltre, che RIDE 4 sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X/S dal 21 gennaio 2021. I giocatori che acquisteranno la versione PlayStation 4 del gioco potranno scaricare la versione PS5 senza costi aggiuntivi fino al 30 aprile 2021, inclusi tutti i DLC già acquistati. Mentre i giocatori che acquisteranno la versione Xbox One del gioco potranno scaricare automaticamente la versione Xbox Series X/S senza costi aggiuntivi grazie alla funzionalità Smart Delivery.