John Wick Hex arriverà a dicembre su Steam, Xbox One e Switch

Se dopo un mese di Cyberpunk 2077 ancora non ne avrete avuto abbastanza di Keanu Reeves, potrebbero esserci buone nuove all’orizzonte per voi: dopo essere approdato circa un annetto fa sull’Epic Games Store, a partire dal 4 dicembre 2020 John Wick Hex arriverà anche su Steam, Xbox One e Nintendo Switch. L’annuncio è avvenuto come di consueto tramite i canali social del gioco, e per l’occasione lo sviluppatore Bithell Games ha anche preparato un nuovo trailer.

John Wick Hex è un tattico un po’ particolare. Invece di limitarci a gestire una serie di turni, le azioni che compiremo impiegheranno secondi preziosi, e sarà fondamentale riuscire a gestirli correttamente per evitare di fare una ingloriosa fine. Anche perché, insomma, dopo tre film vorrete mica che siano gli scagnozzi di questo barbabianca di nome Hex a fermare John Wick. Se siete curiosi di sapere quanto efficacemente John Wick Hex riesce a catturare lo spirito dei film e ad essere un titolo convincente, non perdete alcun secondo e fate un salto a leggere la nostra recensione.