Silent Hill: Shattered Memories, Sam Barlow sta proponendo un seguito

Sono passati un po’ di annetti da quando è uscito Silent Hill: Shattered Memories, ma sembra che un possibile seguito non sia da escludere completamente. Lo scrittore del titolo originale, Sam Barlow, ha infatti fatto sapere su Twitter di stare per proporre un seguito (presumibilmente a Konami, anche se non l’ha specificato). “Che bella sensazione quando un giornalista ti chiede cosa faresti per fare oggi un seguito di Shattered Memories ma non puoi rispondere perché è una cosa che stai proponendo proprio in questi giorni”, ha scritto Barlow prima di chiarire che la proposta in questione non ha nulla a che fare con Project A, l’altro titolo da lui scritto e diretto e attualmente in fase di produzione.

Dalla data di lancio di Silent Hill: Shattered Memories, Sam Barlow si è molto distinto nell’ambito videoludico grazie ad apprezzati e strutturalmente interessanti titoli come Her Story e Telling Lies. Di contro, la serie Silent Hill ha languito, senza trovare una sua vera strada dopo il naufragio del titolo che avrebbe dovuto essere diretto da Hideo Kojima. Speriamo Sam Barlow possa riportarlo in auge come merita.