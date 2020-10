Call of Duty: Black Ops Cold War, il FOV sarà regolabile anche su console

Una delle diatribe più comuni riguardanti la differenza fra giocare agli sparatutto su console o su PC riguarda sicuramente il Field of View, ovvero l’ampiezza della nostra visuale. Ebbene, sembra che con Call of Duty: Black Ops Cold War gli sviluppatori di Treyarch abbiano voluto mettere una pietra tombale alla discussione: nel loro prossimo titolo, il Field of View (o FOV) sarà regolabile a piacimento su tutte le piattaforme. Treyarch ha utilizzato i suoi canali social per comunicare la novità alla sua fanbase (noi non vi consigliamo di andare a leggere i commenti), e siamo sicuri che si tratterà di una feature particolarmente apprezzata.

Ricordiamo che nel corso del mese di ottobre Call of Duty: Black Ops Cold War terrà la sua beta del multiplayer, quindi se volete controllare se potete espandere il FOV al punto da vedervi alle spalle, questa sarà una buona occasione per farlo.