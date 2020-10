Ziggurat 2 entrerà presto in Early Access, ecco il trailer

Uscito nel 2014, Ziggurat era un roguelite un po’ particolare; in un periodo in cui la maggior parte dei titoli del genere ponevano la telecamera all’esterno del protagonista, il titolo di Milkstone Studios ci buttava nel bel mezzo dell’azione, unendo meccaniche da FPS a uno stile grafico ispirato agli sparatutto vecchio stampo. Ben ricevuto dall’utenza, sembra che il gioco abbia venduto abbastanza da poter permettere lo sviluppo di un seguito.

Sembra che Ziggurat 2 abbia anche voluto porre più attenzione all’aspetto grafico, sicuramente molto più pulito di quello del suo predecessore ma non senza un suo stile distintivo. Come molti titoli di questo genere, il lancio vero e proprio sarà preceduto da una fase di Early Access, che partirà il 22 ottobre su Steam. L’idea, ovviamente, è quella di raccogliere i suggerimenti della comunità e utilizzarli per rendere ancora migliore il gioco. Noi sicuramente lo terremo d’occhio con attenzione.