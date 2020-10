Mortal Kombat 11: Rambo sarà parte del Kombat Pack 2

Eccole arrivate, le novità annunciate da Ed Boon per Mortal Kombat 11 un paio di giorni fa. Netherrealm ha appena annunciato quali saranno i nuovi kombattenti inclusi nel Kombat Pack 2, e cioè Mileena, Rain e Rambo. Già, proprio lui, il leggendario guerrigliero della giungla interpretato da Sylvester Stallone, che potete vedere in azione assieme agli altri due contendenti nel trailer di presentazione.

Casomai la cosa fosse in dubbio, la voce di Rambo è proprio la sua, quella dell’unico e inimitabile Stallone. Nuovi personaggi non sono però l’unica novità prevista per Netherrealm, che ha introdotto anche Mortal Kombat 11 Ultimate. Questa versione del gioco uscirà il 17 novembre, includerà tutti i DLC usciti finora (anchel’espansione Aftermath) e arriverà anche su console next gen. Per chi già possiede il gioco su PlayStation 4 o Xbox One, o per chi lo comprerà in seguito, il passaggio a console di nuova generazione sarà gratuito, e porterà con sè una serie di miglioramenti tecnici, in particolare risoluzione 4K e tempi di caricamento molto più snelli. Non dovrete nemmeno preoccuparvi di lasciare indietro i vostri amici (o di essere lasciati indietro): Mortal Kombat 11 infatti includerà il supporto crossplay (pardon: krossplay), anche fra differenti generazioni.

Se già possedete Mortal Kombat 11, potete fare il passaggio alla versione Ultimate preordinando il Kombat Pack 2 a partire dal 15 ottobre, oppure acquistando il Kombat Pack 1 o Mortal Kombat 11: Aftermath.