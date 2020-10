Cyberpunk 2077: annunciato il quarto Night City Wire

Torna la trasmission di CD Projekt Red dedicata interamente a Cyberpunk 2077: lo sviluppatore ha infatti appena annunciato che il quarto Night City Wire si terrà il 15 ottobre alle 18:00 ora locale. Ricordiamo che nel corso di questa trasmissione, che potrete seguire su Twitch, lo studio polacco è solito svelare numerosi interessanti dettagli sugli aspetti principali del suo titolo in uscita il 19 novembre. Nel secondo Night City Wire, ad esempio, le armi avevano avuto un ruolo di primo piano, così come i possibili background del protagonista.

La prossima trasmissione si concentrerà invece su un aspetto non ancora coperto, e che se avete intenzione di partire come Nomade sicuramente stuzzicherà il vostro interesse: stiamo parlando ovviamente dei veicoli, che verrano presentati nel loro aspetto, nel loro comparto audio e nelle caratteristiche tecniche. Perché se volete farvi un nome a Night City non potete mica permettervi di girare con una cinquecento.