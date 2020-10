Outriders ufficialmente rinviato, ecco la nuova data di uscita

Il rinvio era ormai nell’aria da diversi giorni dopo il cambio di data su Steam, ma ora ne abbiamo la conferma: Outriders ha una nuova data di uscita, dunque bisognerà attendere qualche mese in più per mettere le mani sullo sparatutto di People Can Fly e Square Enix.

Il gioco cooperativo sarà dunque disponibile dal 2 febbraio 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Inoltre, gli sviluppatori fanno sapere che già dal lancio sarà disponibile la funzione di multiplayer cross-play tra tutte le piattaforme appena citate. Square Enix ha inoltre confermato la possibilità di ottenere un upgrade gratuito alla relativa versione next-gen in caso si decida di acquistare l’edizione per PS4 o Xbox One.

Da notare che Outriders uscirà anche su Google Stadia, tuttavia questa versione è ancora sprovvista di una data di lancio definitiva.