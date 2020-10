Syberia: The World Before, disponibile il prologo gratuito su Steam

Microids ha annunciato la disponibilità su Steam del prologo gratuito di Syberia: The World Before, quarto capitolo della celebre saga ideata da Benoît Sokal.

Questo prologo ci permette di avere un assaggio della nuova avventura che vede però due protagoniste: oltre alla celebre Kate Walker, imprigionata in una miniera di sale nel presente, abbiamo modo di seguire le vicende nel passato vissute da Dana Roze, una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Purtroppo il suo futuro si fa più cupo quando la minaccia fascista dell’Ombra Bruna incombe sull’Europa all’alba della Seconda Guerra Mondiale.

Infine, Microids ha approfittato dell’occasione per annunciare che Syberia: The World Before sarà disponibile nel corso del 2021.