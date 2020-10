Humble Games ha annunciato la data di uscita delle versioni per console di Supraland, che sta dunque per approdare su PS4, Xbox One e Switch.

In Supraland vestiamo i panni di un eroe improvvisato che deve esplorare un mondo interconnesso pieno zeppo di ostacoli da superare sfruttando potenziamenti e capacità di ragionamento. Questo particolare puzzle game open world che strizza l’occhio ai metroidvania sarà disponibile su tutte le piattaforme citate in apertura dal 22 ottobre.