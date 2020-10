Marvel's Avengers: l'emorragia di giocatori causa problemi su PC

Nubi fosche si addensano su Marvel’s Avengers ora che il numero di giocatori attivi su PC è calato drammaticamente.

Stando a quanto riportato da Paul Tassi su Forbes, gli utenti attivi su Steam sono scesi per la prima volta sotto quota mille, causando non pochi problemi al sistema di matchmaking. In questi giorni è infatti diventato molto difficile trovare giocatori nelle attività multiplayer che prevedono il matchmaking, con attese che arrivano spesso a superare i trenta minuti.

Tale problema si presenta anche su PS4, seppur l’entità sia relativamente limitata. Tassi spiega che è più facile trovare altri giocatori, ma è rarissimo che si riesca a formare un team completo formato da quattro persone.

Nel frattempo, Crystal Dynamics ha affrontato il problema tramite un comunicato firmato da Scot Amos e pubblicato sulle colonne di Kotaku. Amos spiega che il team di sviluppo sta lavorando a nuovi contenuti, tra cui i primi personaggi aggiuntivi (Clint Barton e Kate Bishop), dunque vi è la convinzione che l’introduzione di nuovi contenuti possa far invertire la tendenza e far riempire nuovamente i server. Tuttavia vi è da notare che al momento manca ancora un chiaro piano dei contenuti post-lancio, con tanto di scadenze e date di pubblicazione degli aggiornamenti, di conseguenza è molto difficile che i server tornino a riempirsi dall’oggi al domani.

Siamo per caso di fronte a una situazione simile a quella di Anthem? Solo il tempo potrà dirlo.

