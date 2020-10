Mafia: Definitive Edition si aggiorna e introduce la modalità Noir

Hangar 13 e 2K Games hanno pubblicato un aggiornamento gratuito per Mafia: Definitive Edition che introduce, tra le altre novità, un’inedità modalità Noir.

Attivando questa opzione dalle impostazioni è possibile applicare un filtro in bianco e nero a tutto il gioco, dagli intermezzi alle sequenze di gameplay. Inoltre, l’update consente di personalizzare l’interfaccia con la possibilità di rimuovere tutti gli indicatori e gli elementi di contorno, quali minimappa, tachimetro e testo dell’obiettivo. Infine, l’aggiornamento introduce nuovi contenuti per la modalità Fatti un giro a seconda dell’auto che si decide di guidare.

Non mancano le consuete correzioni di bug e problemi vari, ma per l’elenco completo delle aggiunte e migliorie vi invitiamo a consultare il sito ufficiale.

