Abzu e Rising Storm 2: Vietnam gratuiti su Epic Games Store

Altra settimana, altra tornata di giochi gratuiti sull’Epic Games Store. Questo giro i titoli che potete accallappiarvi al competitivo prezzo di zero euro sono Abzu e Rising Storm 2: Vietnam; l’offerta rimarrà valida fino al 15 ottobre alle 17:00. Ricordiamo che una volta aggiunti al vostro account, i titoli rimarranno disponibili per sempre, e non solo per la durata dell’offerta. In questo caso, quelli che Epic ci offre sono due titoli molto differenti, ma entrambi molto validi: Abzu, dagli autori di Journey, ci porta in un rilassante e poetico viaggio per le profondità subacquee, mentre Rising Storm 2: Vietnam ci catapulta direttamente nella giungla asiatica a combattere per vendere cara la pelle contro altri giocatori.

Una volta finita questa offerta, la torcia passerà a Kingdoms: New Lands e ad Amnesia: A Machine for Pigs. Proprio l’ultimo capitolo della serie horror, Amnesia: Rebirth, ha di recente mostrato il suo gameplay.