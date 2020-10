Haven: il nuovo gioco degli autori di Furi si mostra su PlayStation 5

Annunciato ormai quasi due anni fa, Haven è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer di gameplay registrato interamente su PlayStation 5. Ricordiamo che questo rpg è il nuovo titolo di The Game Makers, giunti alla ribalta grazie all’apprezzato Furi. Sembra però che questo gioco avrà atmosfere molto differenti dal titolo precedente, dato che invece di metterci di fronte a un boss dietro l’altro si concentrerà molto sull’esplorazione e sul rapporto fra i due protagonisti.

Haven non ha ancora una data di lancio, ma stando alla sua pagina Steam (dove tra l’altro è disponibile una demo del gioco) dovrebbe essere rilasciato entro la fine del 2020. Ricordiamo che oltre ad arrivare su PC e PS5, il nuovo titolo di The Game Bakers sarà disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One, Series X e Nintendo Switch.